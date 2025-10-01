Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Моуринью после 0:1 от «Челси»: «Бенфика» провела 4 матча с перерывами в 2 дня, на тренировки не было времени — а это одна из моих сильных сторон. Эта игра может стать хорошей отправной

Португальская команда проиграла матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

Источник: Спортс"

"Мы провели четыре матча с перерывами в два дня. Мы не тренировались, а просто восстанавливались в перерывах, а одна из моих сильных сторон — это работа на поле, тренировки. У нас не было на это времени.

Когда команда меняет тренера в середине сезона, это происходит потому, что дела идут неважно. Так что у нас были некоторые трудности, а также период большого давления на игроков в связи с выборами в клубе — это почти политическая кампания, и игроки не могут избежать этого.

Если говорить о сегодняшнем матче, то поражение — это всегда поражение, но поражения бывают разные. Это одно из тех поражений, которое может стать для игроков хорошей отправной точкой, это была стабильная игра. Мы могли добиться ничьей, и это был бы позитивный результат", — сказал Моуринью.