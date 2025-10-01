Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Арне Слот: «Галатасарай» перехитрил «Ливерпуль», превратил 20%-й пенальти в 100%-й. Детали сложились не в нашу пользу во 2-й раз подряд"

«Снова разочарование. Мы играли совсем по-другому как с мячом, так и без него [в сравнении с матчем против “Кристал Пэлас”]. В первом тайме мы сыграли довольно хорошо и имели хорошую возможность повести 1:0.

Иногда нас получается в какой-то степени перехитрить в подобных ситуациях [как с пенальти], не могу винить Доминика Собослаи за это. Они превратили 20%-й пенальти в 100%-й, очень умно.

Мы не так далеки от уровня прошлого сезона. Порой такие результаты становятся следствием календаря, матч против «Галатасарая» отнюдь не простой. Теперь ждет тяжелая игра с «Челси».

Все решают детали, как и в прошлом сезоне. Во второй раз подряд они складываются не в нашу пользу.

Я многое увидел в первой половине, во второй — гораздо меньше. Не думаю, что после перерыва мяч много был в игре, форвард соперников четыре или пять раз лежал на газоне. Было сложно поймать ритм«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Amazon Prime, также отметив, что из-за травмы голкипер Алиссон точно не сыграет с “Челси”.

«Ливерпуль» пропустил от «Галатасарая» с пенальти, назначенного за удар Собослаи в лицо Йылмазу.