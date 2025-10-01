Арне Слот: «Галатасарай» перехитрил «Ливерпуль», превратил 20%-й пенальти в 100%-й. Детали сложились не в нашу пользу во 2-й раз подряд"

Иногда нас получается в какой-то степени перехитрить в подобных ситуациях [как с пенальти], не могу винить Доминика Собослаи за это. Они превратили 20%-й пенальти в 100%-й, очень умно.
Мы не так далеки от уровня прошлого сезона. Порой такие результаты становятся следствием календаря, матч против «Галатасарая» отнюдь не простой. Теперь ждет тяжелая игра с «Челси».
Все решают детали, как и в прошлом сезоне. Во второй раз подряд они складываются не в нашу пользу.
Я многое увидел в первой половине, во второй — гораздо меньше. Не думаю, что после перерыва мяч много был в игре, форвард соперников четыре или пять раз лежал на газоне. Было сложно поймать ритм«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Amazon Prime, также отметив, что из-за травмы голкипер Алиссон точно не сыграет с “Челси”.
«Ливерпуль» пропустил от «Галатасарая» с пенальти, назначенного за удар Собослаи в лицо Йылмазу.