Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Мареска про 1:0 с «Бенфикой»: «Уровень игры “Челси” упал после перерыва, но радует, что мы становимся сильнее и побеждаем вдесятером»

"Игроки хорошо потрудились. Первый тайм мы провели лучше, чем второй, если говорить о том, как мы распоряжались мячом и создавали моменты. Во втором тайме уровень игры упал.

Мы пропустили 2−3 гола в предыдущих 2−3 играх, так нельзя. Надо лучше обороняться. Приятно провести сухой матч.

Радует, что мы становимся сильнее и выигрываем вдесятером. Я думаю, что касания со стороны Жоао Педро в случае со второй карточкой не было, но выглядело все довольно опасно.

Для нас это приключение, которое началось в этом сезоне, и мы становимся лучше«, — отметил главный тренер “Челси” в эфире TNT Sports.

