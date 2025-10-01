Мареска про 1:0 с «Бенфикой»: «Уровень игры “Челси” упал после перерыва, но радует, что мы становимся сильнее и побеждаем вдесятером»

Мы пропустили 2−3 гола в предыдущих 2−3 играх, так нельзя. Надо лучше обороняться. Приятно провести сухой матч.
Радует, что мы становимся сильнее и выигрываем вдесятером. Я думаю, что касания со стороны Жоао Педро в случае со второй карточкой не было, но выглядело все довольно опасно.
Для нас это приключение, которое началось в этом сезоне, и мы становимся лучше«, — отметил главный тренер “Челси” в эфире TNT Sports.
