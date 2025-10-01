Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Киву о перестройке в «Интере»: «Вижу, как игроки прилагают усилия и принимают то, к чему они не привыкли. Горжусь этой командой»

Миланский клуб выиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Источник: Спортс"

— Мы отнеслись к этому матчу как к важному, и отношение игроков было именно таким. Нам нужен баланс, нужно проявлять правильную страсть, не теряя при этом своего отношения к делу. Я думаю, что игроки совершенствуются в этом отношении. Но их поведение всегда было правильным.

Повреждение Тюрама? Он говорит, что это судорога, будем надеяться, что ничего серьезного.

— Почему вы сделали 7 замен по сравнению с матчем против «Кальяри»?

— Потому что прошло всего 72 часа, и я хотел дать шанс некоторым ребятам, участвующим в проекте, у которых было недостаточно игрового времени. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Я рад, что дал несколько минут Биссеку и Зелиньскому и дал отдохнуть тем, кто много играл в последние недели. В субботу предстоит важная игра.

— Когда вы будете довольны перестройкой?

— Я не разочарован тем, что делает команда. Я вижу, как игроки прилагают усилия и принимают то, к чему они не привыкли. Поэтому я горжусь этой командой, — сказал Киву.