Компани о 5:1 с «Пафосом»: «Победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Во 2-м тайме “Баварии” пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру»

«Эта победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Мы победили, счет крупный, но я уверен, что против “Пафоса” будет сложно играть, особенно у них дома. Во втором тайме нам пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру. Затем мы снова стали играть все опаснее. Уверен, что “Пафос” получит хороший опыт в Лиге чемпионов».