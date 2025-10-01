Компани о 5:1 с «Пафосом»: «Победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Во 2-м тайме “Баварии” пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру»

«Эта победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Мы победили, счет крупный, но я уверен, что против “Пафоса” будет сложно играть, особенно у них дома. Во втором тайме нам пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру. Затем мы снова стали играть все опаснее. Уверен, что “Пафос” получит хороший опыт в Лиге чемпионов».
О ротации.
«Мы доверяем всем нашим игрокам и выпускаем их на поле именно поэтому. Мы продолжим это делать. Самое главное для меня — дать игрокам, в которых я уверен, необходимую для игры веру в себя».
О возможной победе в ЛЧ.
«Я очень четко сказал перед первой игрой, что наша мечта — далеко пройти и получить возможность выиграть. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Но сейчас мы находимся в самом разгаре турнира и должны сосредоточиться только на победе в следующем матче», — сказал Компани.