Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Компани о 5:1 с «Пафосом»: «Победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Во 2-м тайме “Баварии” пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру»

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 5:1 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Эта победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Мы победили, счет крупный, но я уверен, что против “Пафоса” будет сложно играть, особенно у них дома. Во втором тайме нам пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру. Затем мы снова стали играть все опаснее. Уверен, что “Пафос” получит хороший опыт в Лиге чемпионов».

О ротации.

«Мы доверяем всем нашим игрокам и выпускаем их на поле именно поэтому. Мы продолжим это делать. Самое главное для меня — дать игрокам, в которых я уверен, необходимую для игры веру в себя».

О возможной победе в ЛЧ.

«Я очень четко сказал перед первой игрой, что наша мечта — далеко пройти и получить возможность выиграть. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Но сейчас мы находимся в самом разгаре турнира и должны сосредоточиться только на победе в следующем матче», — сказал Компани.