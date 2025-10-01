Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Мостовой про «Балтику»: «У Талалаева все время оправдания, однако их никто не будет ругать — и так прыгнули выше головы. Молодцы, что шли в тройке, но все встает на свои места»

«Давайте вспомним мои слова, которые произнес пять туров назад. Все встает на свои места. “Балтика” будет на своем месте. Какое место? Я не Кашпировский, не знаю. Калининградцы — молодцы, что большую часть этого сезона держались в тройке, однако сейчас выпали.

«Давайте вспомним мои слова, которые произнес пять туров назад. Все встает на свои места. “Балтика” будет на своем месте. Какое место? Я не Кашпировский, не знаю. Калининградцы — молодцы, что большую часть этого сезона держались в тройке, однако сейчас выпали. Если они смогут держаться рядом с тройкой, их будут хвалить. Но если нет, никто ругать “Балтику” не станет.

Сам Талалаев все время говорит: «Что вы хотите? У нас нет ни того, ни другого». То есть все время оправдания, однако их никто не будет ругать — они и так прыгнули выше головы", — сказал бывший хавбек сборной России.