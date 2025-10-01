Симеоне о Гризманне: «Помню, как он приходил в “Атлетико”: мы дали ему проявить лучшие качества, он вырос и стал чемпионом мира. Антуан всегда был образцом для подражания»

— Мы провели очень хорошую игру, ребята проявили правильное отношение к ней с самого начала, и это необходимая победа в Лиге чемпионов, которая важна для текущей ситуации.
— Что вам дают болельщики?
— Исторически наши болельщики невероятны. Мы говорим об этом, мы чувствуем это, и нам это нужно.
— Вы забили 13 голов в трех матчах.
— Голы придают уверенности и приносят очки. Команда нашла способы забивать в этих матчах. Я думаю, что в некоторых мы улучшаем игру при некоторых ситуациях в обороне и растем в атаке.
Команда по-прежнему может стремиться к совершенствованию. Мы можем этого добиться благодаря скромности, вере и командной работе.
— Что вы можете сказать о Гризманне?
— Я благодарен Антуану за время, которое он провел в «Атлетико». Не говоря уже о его 200 голах. Я помню, как он приходил сюда в качестве невысокого вингера, играющего слева. Мы дали ему проявить его лучшие качества — скорость, удары головой, левую ногу, умение идти в обыгрыш — и он вырос, попал на чемпионат мира, играл на этой позиции и стал чемпионом мира.
Он всегда был образцом для подражания во всем, начиная с его трудолюбия, работы и радости, которую он привносит в команду. Талант не знает возраста.
— Вы продолжаете играть все лучше.
— Команда совершенствуется после матчей с «Алавесом» и «Эльче». Мы должны продолжать работать с тем же смирением и, прежде всего, постепенно выпускать игроков, которые возвращаются после травм и в которых мы нуждаемся.
Нам нужны качества Алекса [Баэны], а также Альмады, Кардозо, Серлота… Чтобы иметь возможность конкурировать, нам нужно, чтобы все были в хорошей форме, — сказал Симеоне.