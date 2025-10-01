Симеоне о Гризманне: «Помню, как он приходил в “Атлетико”: мы дали ему проявить лучшие качества, он вырос и стал чемпионом мира. Антуан всегда был образцом для подражания»

— Я благодарен Антуану за время, которое он провел в «Атлетико». Не говоря уже о его 200 голах. Я помню, как он приходил сюда в качестве невысокого вингера, играющего слева. Мы дали ему проявить его лучшие качества — скорость, удары головой, левую ногу, умение идти в обыгрыш — и он вырос, попал на чемпионат мира, играл на этой позиции и стал чемпионом мира.