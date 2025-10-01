Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Симеоне о Гризманне: «Помню, как он приходил в “Атлетико”: мы дали ему проявить лучшие качества, он вырос и стал чемпионом мира. Антуан всегда был образцом для подражания»

Мадридский клуб выиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1.

Источник: Спортс"

— Мы провели очень хорошую игру, ребята проявили правильное отношение к ней с самого начала, и это необходимая победа в Лиге чемпионов, которая важна для текущей ситуации.

— Что вам дают болельщики?

— Исторически наши болельщики невероятны. Мы говорим об этом, мы чувствуем это, и нам это нужно.

— Вы забили 13 голов в трех матчах.

— Голы придают уверенности и приносят очки. Команда нашла способы забивать в этих матчах. Я думаю, что в некоторых мы улучшаем игру при некоторых ситуациях в обороне и растем в атаке.

Команда по-прежнему может стремиться к совершенствованию. Мы можем этого добиться благодаря скромности, вере и командной работе.

— Что вы можете сказать о Гризманне?

— Я благодарен Антуану за время, которое он провел в «Атлетико». Не говоря уже о его 200 голах. Я помню, как он приходил сюда в качестве невысокого вингера, играющего слева. Мы дали ему проявить его лучшие качества — скорость, удары головой, левую ногу, умение идти в обыгрыш — и он вырос, попал на чемпионат мира, играл на этой позиции и стал чемпионом мира.

Он всегда был образцом для подражания во всем, начиная с его трудолюбия, работы и радости, которую он привносит в команду. Талант не знает возраста.

— Вы продолжаете играть все лучше.

— Команда совершенствуется после матчей с «Алавесом» и «Эльче». Мы должны продолжать работать с тем же смирением и, прежде всего, постепенно выпускать игроков, которые возвращаются после травм и в которых мы нуждаемся.

Нам нужны качества Алекса [Баэны], а также Альмады, Кардозо, Серлота… Чтобы иметь возможность конкурировать, нам нужно, чтобы все были в хорошей форме, — сказал Симеоне.