Ван Дейк про 0:1: «Сложно сказать, заслужил ли “Галатасарай” победу — они создали моменты благодаря нашим ошибкам. “Ливерпулю” необходимо прибавлять»

«Сейчас сложно сказать, заслужил ли “Галатасарай” победу. Они заработали пенальти и создали моменты благодаря нашим ошибкам.
Мы рисковали, владея мячом и пытаясь найти свободного игрока в средней линии. Это рискованно. Мы много раз прорывались к финальной трети, и, возможно, нам нужно играть там лучше. В такие моменты мы принимали неправильные решения — они делали перехват и становились опасными.
Поражение — это плохо. Матчи с «Кристал Пэлас» и «Галатасараем» — неприятные ощущения. Я давно в футболе, главное — работать.
Нам нужно продолжать работать и держаться вместе. Мы хорошо начали этот сезон с точки зрения набора очков.
Паники быть не должно, но необходимо прибавлять«, — сказал защитник “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк.