Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.57
X
4.56
П2
1.50
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.41
П2
3.67
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Каррагер о победе «Галатасарая»: «Ливерпуль» играет не в футбол, а в баскетбол — не увидел игры топ-клуба. Слоту придется по-настоящему отрабатывать деньги"

«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Я не увидел игры топ-клуба. “Ливерпуль” сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом.

Я уже говорил главному тренеру об этом в самом начале сезона. Он все понимает гораздо лучше меня. Безусловно, он фантастический тренер.

«Ливерпуль» превратился из рабочей лошадки прошлого сезона в команду, которая немного приправила свою игру звездной пылью благодаря трансферам.

Думаю, что для тренера прошлый сезон был таким легким, что теперь ему придется по-настоящему отрабатывать свои деньги.

В прошлом сезоне он добился успеха, выиграл АПЛ.

Но есть несколько проблем, которые ему нужно решить, и очень интересно, как он это сделает, потому что потрачено много денег«, — сказал бывший защитник “Ливерпуля” Джейми Каррагер.