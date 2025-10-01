Слот о Салахе в запасе: «Ливерпулю» нужно использовать весь состав. Во многих матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену"

Мохамед Салах не попал в стартовый состав мерсисайдцев и появился в игре на 62-й минуте.
«Нам предстоит сыграть много матчей в ближайшие дни. Нас ждет важная следующая игра [против “Челси” в АПЛ]. Нам нужно использовать весь состав. Игроки могут выходить на поле и со скамейки запасных. Во многих наших матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену.
И мы говорили о том, что Мо в прошлый раз сделал хет-трик, когда вышел на замену в матче с «Рейнджерс». И я знаю, кто тогда был тренером шотландской команды. Это мой текущий ассистент Джованни ван Бронкхорст. Так что они они уже говорили об этом«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот.