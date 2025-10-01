Слот о Салахе в запасе: «Ливерпулю» нужно использовать весь состав. Во многих матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену"

И мы говорили о том, что Мо в прошлый раз сделал хет-трик, когда вышел на замену в матче с «Рейнджерс». И я знаю, кто тогда был тренером шотландской команды. Это мой текущий ассистент Джованни ван Бронкхорст. Так что они они уже говорили об этом«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот.