Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.57
X
4.56
П2
1.50
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.41
П2
3.67
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Слот о Салахе в запасе: «Ливерпулю» нужно использовать весь состав. Во многих матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену"

«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Мохамед Салах не попал в стартовый состав мерсисайдцев и появился в игре на 62-й минуте.

«Нам предстоит сыграть много матчей в ближайшие дни. Нас ждет важная следующая игра [против “Челси” в АПЛ]. Нам нужно использовать весь состав. Игроки могут выходить на поле и со скамейки запасных. Во многих наших матчах футболисты влияли на игру, выходя на замену.

И мы говорили о том, что Мо в прошлый раз сделал хет-трик, когда вышел на замену в матче с «Рейнджерс». И я знаю, кто тогда был тренером шотландской команды. Это мой текущий ассистент Джованни ван Бронкхорст. Так что они они уже говорили об этом«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот.