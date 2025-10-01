На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле. Артета заявил: «Всегда стремились создать на “Эмирейтс” лучшую атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире»

«Мы как клуб всегда стремились создать на “Эмирейтс” лучшую в мире атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире.
Команда должна дарить болельщикам правильные эмоции каждый раз, когда мы играем перед ними.
Нам нужно развивать стадион так, как мы хотим, и нужно пробудить в себе волю играть за каждый мяч, потому что это имеет огромное значение.
Мы хотим играть и выигрывать то, что хотим — это не подлежит обсуждению. Нам нужен стадион, способный создавать такие моменты«, — сказал главный тренер “Арсенала” Микель Артета.