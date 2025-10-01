Джейми Каррагер: «Виртца нужно вывести из состава “Ливерпуля” — он не в форме. Не думаю, что в команде создан правильный баланс, в обороне полный бардак»

Хавбек мерсисайдцев Флориан Виртц сделал одно результативное действие в девяти играх этого сезона.
"Не думаю, что сейчас в команде создан правильный баланс. В этом смысле выделяется Флориан Виртц.
Он не совсем в форме. Он молодой парень, который перешел в новую лигу. У него еще полно времени, чтобы освоиться как футболист «Ливерпуля».
Но сейчас, думаю, его нужно вывести из состава, чтобы «Ливерпуль» вернулся к тому, кем он был в прошлом сезоне, а затем двигаться дальше, набираться уверенности, укреплять оборону.
Потому сейчас там полный бардак. Дело даже не в потерях или поражениях. Просто это продолжается с самого первого матча«, — сказал бывший защитник “Ливерпуля” Джейми Каррагер.