Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.60
П2
1.52
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.45
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.57
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Юнион
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.75
П2
1.93
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.72
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.85
П2
4.53
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.73
X
5.41
П2
1.44
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.43
П2
3.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.49
П2
3.48

Адебайор о Роналду и Месси: «Лео — один из величайших, но я даже в гробу выберу Криштиану. Я тренировался с ним и знаю, что он может делать, он никогда не сдается»

— Роналду, я полагаю, лучший футболист, с которым вы играли. Как минимум в плане голов.

Источник: Sports.Ru

— Точно. Не в плане голов, а в плане характера, он просто сумасшедший. Он никогда не сдается. Ты думаешь, что он травмирован, что он устал, а он выходит и делает хет-трик или забивает четыре гола. И он продолжает работать. Я не удивлен тем, что он забивает в саудовской лиге, потому что он живет ради этого.

— Думаю, вы выберете Роналду, а не Месси.

— Это хороший вопрос, я скажу как есть. Я назову Роналду. Я ничего не имею против Месси, он один из величайших футболистов в истории, я играл против него, будучи футболистом «Реала».

Я выбираю Роналду, потому что я тренировался с ним, я играл с ним, я знаю, что он может делать. Конечно, я вижу, что Месси может делать во время матчей, но я не знаю, что он может делать на тренировках. Так что это единственная причина, по которой я выбираю Роналду.

Для меня Роналду — отличный, фантастический игрок. Если вы попросите сделать выбор между Роналду и Месси, я даже в гробу выберу Роналду, потому что я играл с ним и знаю, насколько он хорош. Но Месси, без сомнения, один из величайших.

Я не понимаю, почему люди пытаются сравнивать их. Их не надо сравнивать, надо оставить их в их собственном мире, — сказал бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала».