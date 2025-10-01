У Рэшфорда 2+4 в 6 последних матчах за «Барсу». Форвард ассистировал Феррану в матче с «ПСЖ»

Рэшфорд проводит 9-й матч за «Барселону». На его счету 2 гола и 4 ассиста за клуб во всех турнирах сезона, все очки он набрал в шести последних играх.
Подробную статистику форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь.
Нападающий каталонцев отдал голевую передачу на Феррана Торреса в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0, первый тайм). Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
