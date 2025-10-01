Ван Бастен раскритиковал игру «Аякса» против «Марселя» (0:4): «Никакой организации, полный хаос, зачем они идут в высокий прессинг?». Снейдер согласился: «Против вас ведь не дилетанты»

Так игроки оказываются на позициях, где они не должны находиться. Потому что они не садятся назад. При втором голе — просто откатись назад. Они продолжают идти в высокий прессинг, но при этом не владеют мячом. Если уж ты все равно хочешь играть так, делай это с умом — против вас ведь не дилетанты. Игор Пайшао пришел из «Фейеноорда», парень уже закален. Это нужно понимать.