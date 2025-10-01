Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Арсенал
1
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.25
П2
60.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Барселона
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.48
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Байер
0
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Боруссия Д
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.02
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Монако
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
8.50
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
1
:
Спортинг
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.85
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Вильярреал
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.75
П2
7.80
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Ван Бастен раскритиковал игру «Аякса» против «Марселя» (0:4): «Никакой организации, полный хаос, зачем они идут в высокий прессинг?». Снейдер согласился: «Против вас ведь не дилетанты»

Амстердамский клуб разгромно уступил «Марселю» на выезде в матче Лиги чемпионов (0:4). Уже после первого тайма счет был 3:0 в пользу хозяев.

Источник: Спортс"

"Это то, чего мы опасались, но мы не надеялись что с самого начала будет полнейший хаос. Я не вижу никакой организации, сплошное безумие: они идут в высокий прессинг, играют один в один, но зачем? С первой минуты они играли нараспашку. Самоубийственная тактика.

Ехать в Марсель и с первой минуты играть один в один… Да, это смело, но безрассудно, — заявил в перерыве экс-нападающий сборной Нидерландов ван Бастен в эфире Ziggo Sport.

"Две передачи и они уже у ворот. Везде образуются пары игроков — меня это ужасно раздражает. На таком уровне это недопустимо. Один пас вперед — и ты уже пройден. Им даже не нужно страховать друг друга, ведь каждый держит только своего игрока.

Так игроки оказываются на позициях, где они не должны находиться. Потому что они не садятся назад. При втором голе — просто откатись назад. Они продолжают идти в высокий прессинг, но при этом не владеют мячом. Если уж ты все равно хочешь играть так, делай это с умом — против вас ведь не дилетанты. Игор Пайшао пришел из «Фейеноорда», парень уже закален. Это нужно понимать.

При третьем голе Вейндал реагирует слишком поздно. Он вообще не должен позволять правому вингеру пройти себя. Он должен реагировать намного быстрее. Что за сонные головы«, — высказался экс-хавбек “Интера” Снейдер.

Ван Бастен продолжил: «Нужно мыслить оборонительно, но Вейндал этому не обучен. Он этого не делает и не умеет. У него очень много недостатков».