«Я бы уже назвала “Кайрат” золотыми мальчиками. “Реал” — уже не миф, а реальность, и наши пацаны справились с задачей, они защищали честь нации». Продюсер Алагузова про 0:5

«Я бы их уже назвала золотыми мальчиками. “Реал Мадрид” — это уже не миф, это уже история, это уже реальность, и наши пацаны, реальные пацаны справились с задачей. Я верила в чудеса, все равно, я думала, что все-таки чудеса бывают, и они бывают, и чудеса еще случатся, поверьте мне. Я бы хотела пожелать нашим мальчикам из “Кайрата” не унывать, они были реально достойны, они красавцы, они защищали честь страны, честь нации, — сказала Алагузова.