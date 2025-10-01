Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Арсенал
1
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.25
П2
60.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Барселона
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.48
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Байер
0
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Боруссия Д
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.02
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Монако
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
8.50
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
1
:
Спортинг
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.85
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Вильярреал
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.75
П2
7.80
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

«Локомотив» 12 матчей не уступает в игровое время. Сегодня проиграли ЦСКА по пенальти в Кубке

Сегодня команда Михаила Галактионова уступила ЦСКА по пенальти в FONBET Кубке России, основное время завершилось без голов.

Источник: Спортс"

В последний раз железнодорожники проигрывали как раз армейцам в Кубке — это произошло 30 июля. Это поражение было единственным в текущем сезоне.

4 октября «Локомотив» встретится с «Динамо» в Мир РПЛ.