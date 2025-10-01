«Локомотив» 12 матчей не уступает в игровое время. Сегодня проиграли ЦСКА по пенальти в Кубке

В последний раз железнодорожники проигрывали как раз армейцам в Кубке — это произошло 30 июля. Это поражение было единственным в текущем сезоне.
4 октября «Локомотив» встретится с «Динамо» в Мир РПЛ.
Сегодня команда Михаила Галактионова уступила ЦСКА по пенальти в FONBET Кубке России, основное время завершилось без голов.
