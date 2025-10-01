Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Диванные специалисты какие‑то фрагменты “Пари НН” видели. Я в театре смотрю не три минуты, а все выступление. Ребята стараются и не специально проигры

«Всегда говорю ребятам, что вы должны сделать все, что в наших силах. Мы не залезем в голову игрокам “Спартака” и не знаем, сбавили ли они обороты, была ли недооценка. Могу сказать о своей команде, что 70 минут мы играли топ.