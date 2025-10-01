Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
1
:
Олимпиакос П
0
П1
1.07
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
1
:
ПСЖ
1
П1
2.70
X
2.50
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
1
:
ПСВ
0
П1
2.75
X
5.20
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Атлетик
1
П1
1.20
X
5.60
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
1
:
Манчестер Сити
2
П1
37.00
X
7.20
П2
1.15
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
1
:
Спортинг
1
П1
3.05
X
1.90
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Ювентус
2
П1
15.00
X
4.05
П2
1.40
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Диванные специалисты какие‑то фрагменты “Пари НН” видели. Я в театре смотрю не три минуты, а все выступление. Ребята стараются и не специально проигры

Встреча Пути РПЛ FONBET Кубка России прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей (2:1).

Источник: Спортс"

На 14-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Хуана Мануэля Боселли — перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Спартака», посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.

На 83-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве после второй желтой карточки Свена Карича за фол на Пабло Солари.

«Всегда говорю ребятам, что вы должны сделать все, что в наших силах. Мы не залезем в голову игрокам “Спартака” и не знаем, сбавили ли они обороты, была ли недооценка. Могу сказать о своей команде, что 70 минут мы играли топ.

Можно анализировать их развитие, понятно, что много экспертов сидят и дают свои оценки. Эти диванные специалисты видят их раз в месяц, какие‑то фрагменты видели. Я в театр прихожу и не смотрю три минуты, а смотрю все выступление.

Ребята ежедневно стараются, хотят все перевернуть и не специально проигрывают. Я же не могу своих ребят убить за ошибки, я не управляю ими джойстиком. Могу только повлиять на их физическое состояние, ментальное. Я ребятами доволен и могу сказать только положительные слова«, — сказал главный тренер “Пари НН”.