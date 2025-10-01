«Барса» и «ПСЖ» выставят на аукцион футболки с матча ЛЧ. Вырученные средства пойдут в фонд Энрике Xana Foundation, помогающий детям с онкологией

Футболки игроков каталонского клуба с сегодняшнего матча будут выставлены на аукцион. Вырученные средства пойдут на реализацию программы фонда «Барселоны» Polseres Blaugranes, целью которой является улучшение условий пребывания в больнице детей с тяжелыми заболеваниями. Часть денег будет направлена в фонд Xana Foundation, основанный семьей главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в честь его дочери Ксаны, умершей в возрасте 9 лет от остеосаркомы — организация занимается помощью детям с онкологией и другими серьезными заболеваниями.