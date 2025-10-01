Лукин о судействе с «Локо»: «Мне понравилось, арбитр задал высокую планку борьбы. Было много единоборств»

— Тяжелый матч, на три результата. Рад, что сыграли на ноль и рад за Славу Торопа. Прошлая серия пенальти у него не задалась. В этот раз он повлиял на футболистов «Локомотива».
— Принципиально выйти с первого места?
— Мы всегда хотим быть на первом месте. Для нас это постоянная цель, поэтому победа важна.
— Были вопросы по судейству?
— Судья задал высокую планку борьбы. Было много единоборств. Мне судейство понравилось.
— Вторая серия пенальти подряд. Как к ней подошли?
— Мы хотели решить исход до пенальти. Но тоже интересно проверить свои нервы и технику. Еще до серии пенальти подошел к Торопу и сказал, что надо переломить серию. Я чувствовал, что мы выиграем.
— «Локо» — сильнейший соперник на данный момент?
— Думаю, слабых соперников в чемпионате уже не осталось. Каждый матч — маленький финал, не важно, на каком месте идет команда. Но с «Локомотивом» интересно играть.
— Матч со «Спартаком» главный для ЦСКА осенью?
— Для нас этот матч ближайший, поэтому да, — сказал защитник ЦСКА.