Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
1
:
ПСВ
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.05
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
1.21
П2
10.20
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
1.05
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Лукин о судействе с «Локо»: «Мне понравилось, арбитр задал высокую планку борьбы. Было много единоборств»

ЦСКА одержал победу в серии пенальти в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 4:2). «Локомотив» и армейцы вышли в ¼ финала. Встречу судила бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

Источник: Спортс"

— Тяжелый матч, на три результата. Рад, что сыграли на ноль и рад за Славу Торопа. Прошлая серия пенальти у него не задалась. В этот раз он повлиял на футболистов «Локомотива».

— Принципиально выйти с первого места?

— Мы всегда хотим быть на первом месте. Для нас это постоянная цель, поэтому победа важна.

— Были вопросы по судейству?

— Судья задал высокую планку борьбы. Было много единоборств. Мне судейство понравилось.

— Вторая серия пенальти подряд. Как к ней подошли?

— Мы хотели решить исход до пенальти. Но тоже интересно проверить свои нервы и технику. Еще до серии пенальти подошел к Торопу и сказал, что надо переломить серию. Я чувствовал, что мы выиграем.

— «Локо» — сильнейший соперник на данный момент?

— Думаю, слабых соперников в чемпионате уже не осталось. Каждый матч — маленький финал, не важно, на каком месте идет команда. Но с «Локомотивом» интересно играть.

— Матч со «Спартаком» главный для ЦСКА осенью?

— Для нас этот матч ближайший, поэтому да, — сказал защитник ЦСКА.