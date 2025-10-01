Хейлунд сделал дубль в матче со «Спортингом». У де Брюйне два ассиста

Оба гола в сегодняшнем матче Хейлунд забил с передач Кевина де Брюйне.
Всего на счету Хейлунда 3 гола в 5 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь.
Нападающий «Наполи» отличился на 36-й и 79-й минутах матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм). Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Оба гола в сегодняшнем матче Хейлунд забил с передач Кевина де Брюйне.
Всего на счету Хейлунда 3 гола в 5 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь.