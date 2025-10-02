Волейболист Спиридонов о Заболотном: «Более деревянного футболиста в жизни не видел, падает чаще Комличенко. Дзюба, каким бы ни был человеком, свои единоборства выигрывает»

— Своими глазами на стадионе видел его игру с «Ростовом». Более деревянного футболиста в жизни не видел. На него делали навесы — все в пустоту, он проиграл кучу единоборств, постоянно падал. Зачем нужен столб? Пусть сидит и протирает кожаное кресло на бровке. Не нужен он в дерби. Может, я не разбираюсь в футболе, диванный аналитик. Взять Заболотного была большая ошибка.