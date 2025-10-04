Ричмонд
Ещенко о дерби с ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Сильные стороны “Спартака” — креативность и индивидуальные действия в атаке»

Команды встретятся в 11-м туре Мир РПЛ на «ВЭБ Арене» в воскресенье.

Источник: Спортс"

"Сразу всплывают воспоминания, когда играл в таких матчах. Были полные стадионы, победы… В этой игре ожидаю много борьбы, обе команды будут неуступчивыми.

На отсутствие Станковича у «Спартака» не надо обращать внимания. Как говорил Царь (Александр Мостовой — Спортс«“): “На поле играют футболисты, а не тренер”.

В целом обе команды набрали хорошую форму, играют в хороший футбол. Сильные стороны красно-белых — креативность и индивидуальные действия в атаке«, — сказал бывший защитник “Спартака”.

Напомним, главный тренер красно-белых Деян Станкович на месяц отстранен от турниров под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).