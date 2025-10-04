Ещенко о дерби с ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Сильные стороны “Спартака” — креативность и индивидуальные действия в атаке»

"Сразу всплывают воспоминания, когда играл в таких матчах. Были полные стадионы, победы… В этой игре ожидаю много борьбы, обе команды будут неуступчивыми.
На отсутствие Станковича у «Спартака» не надо обращать внимания. Как говорил Царь (Александр Мостовой — Спортс«“): “На поле играют футболисты, а не тренер”.
В целом обе команды набрали хорошую форму, играют в хороший футбол. Сильные стороны красно-белых — креативность и индивидуальные действия в атаке«, — сказал бывший защитник “Спартака”.
Напомним, главный тренер красно-белых Деян Станкович на месяц отстранен от турниров под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).