Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.45
П2
1.37
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.55
П2
2.59
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.33
П2
3.02
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.70
П2
4.20
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.30
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.60
П2
4.46
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.62
П2
2.55
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.66
П2
4.60
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.67
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.70
П2
6.17
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.97
П2
1.57
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.47
П2
3.03
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Кельн
1
П1
X
П2

Булыкин о «Локо»: «Хочется, чтобы добился больших побед молодыми игроками в пику “Зениту” и “Спартаку”, тратящих десятки миллионов евро на легионеров — многие из них не уси

Сегодня красно-зеленые сыграют с «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

Источник: Спортс"

"Фаворита здесь нет — обе команды играют с перепадами, но имеют потенциал для борьбы за высокие места. Шансы равные — многое зависит от исполнительского мастерства футболистов в конкретных эпизодах и способности тренеров минимизировать ошибки своих подопечных.

«Локомотив» довольно хорошо выглядит в этом сезоне, он сумел еще год назад подобрать состав из большой группы молодых и голодных до побед ребят, добавив к ним несколько опытных футболистов. Символом первых является Батраков, символом вторых — Баринов. Когда они в форме, «Локо» способен на многое.

И очень хочется, чтобы у команды получилось добиться больших побед, особенно в пику «Зениту» и «Спартаку», которые тратят десятки миллионов евро на легионеров, многие из которых не усиливают наш чемпионат. Надеюсь, «Локомотив» покажет, что это делать необязательно, а можно добиваться успеха и своими молодыми игроками«, — сказал бывший нападающий “Локомотива” и “Динамо”.