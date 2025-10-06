«Глазго Рейнджерс» уволил тренера после худшего старта сезона в истории клуба

После матча, по итогам которого «Рейнджерс» занимают восьмое место, отставая на 11 очков от лидирующего «Хартс» и на 9 — от принципиальных соперников из «Селтика», Мартину потребовался полицейский эскорт для того, чтобы покинуть стадион «Фалкирка» — автобус команды был окружен возмущенными болельщиками.