«Глазго Рейнджерс» уволил тренера после худшего старта сезона в истории клуба

Решение последовало после ничьей 1:1 с «Фалкирком» в шотландской Премьер-лиге. Эта результат оставил у «Рейнджерс» лишь одну победу в первых семи турах чемпионата — это повторение худшего старта клуба в истории на данной стадии сезона.
После матча, по итогам которого «Рейнджерс» занимают восьмое место, отставая на 11 очков от лидирующего «Хартс» и на 9 — от принципиальных соперников из «Селтика», Мартину потребовался полицейский эскорт для того, чтобы покинуть стадион «Фалкирка» — автобус команды был окружен возмущенными болельщиками.