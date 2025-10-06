Ричмонд
«Глазго Рейнджерс» уволил тренера после худшего старта сезона в истории клуба

«Глазго Рейнджерс» уволил Рассела Мартина с поста главного тренера после 123 дней работы в должности.

Источник: AP 2024

Решение последовало после ничьей 1:1 с «Фалкирком» в шотландской Премьер-лиге. Эта результат оставил у «Рейнджерс» лишь одну победу в первых семи турах чемпионата — это повторение худшего старта клуба в истории на данной стадии сезона.

После матча, по итогам которого «Рейнджерс» занимают восьмое место, отставая на 11 очков от лидирующего «Хартс» и на 9 — от принципиальных соперников из «Селтика», Мартину потребовался полицейский эскорт для того, чтобы покинуть стадион «Фалкирка» — автобус команды был окружен возмущенными болельщиками.