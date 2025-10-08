Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
20.00
П2
1.05
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2

Фанаты «Севильи» пели «Барса» — дерьмо«и “самая большая шлюха — королева София”, а болельщики “Сельты” оскорбляли Симеоне. Ла Лига пожаловалась в федерацию на&

В жалобе, направленной руководством в Королевскую испанскую футбольную федерацию, сообщается о песне, в которой в негативном ключе упомянута супруга бывшего короля Испании Хуана Карлоса I.

Источник: Спортс"

«О, Ваша честь, позвольте мне поддерживать “Севилью”. С детства я прихожу смотреть на вас, и за мной гонится полиция, шлюха Telecinco, шлюха Antena 3, но самая большая шлюха — это королева София», — пели болельщики хозяев в течение трех минут во время второго тайма игры 8-го тура.

Также дважды, на 10-й и 94-й минутах, фанаты скандировали: «Барса» — дерьмо".

Также зафиксировано, что болельщики «Сельты» оскорбляли главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, фанаты «Осасуны» — главного тренера «Хетафе» Пепе Бордаласа, а болельщики «Алавеса» — форварда «Эльче» Рафу Мира.