Фанаты «Севильи» пели «Барса» — дерьмо«и “самая большая шлюха — королева София”, а болельщики “Сельты” оскорбляли Симеоне. Ла Лига пожаловалась в федерацию на&

«О, Ваша честь, позвольте мне поддерживать “Севилью”. С детства я прихожу смотреть на вас, и за мной гонится полиция, шлюха Telecinco, шлюха Antena 3, но самая большая шлюха — это королева София», — пели болельщики хозяев в течение трех минут во время второго тайма игры 8-го тура.
Также дважды, на 10-й и 94-й минутах, фанаты скандировали: «Барса» — дерьмо".
Также зафиксировано, что болельщики «Сельты» оскорбляли главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, фанаты «Осасуны» — главного тренера «Хетафе» Пепе Бордаласа, а болельщики «Алавеса» — форварда «Эльче» Рафу Мира.