Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

«Болеем за Палестину: матч Италия — Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его». В понедельник у штаб-квартиры FIGC в Риме пройдет пропалестинская демонстрация

Матч квалификации чемпионата мира 2026 года пройдет во вторник в Удине.

Источник: Спортс"

Комитет в поддержку Палестины в последние часы распространяет следующее заявление:

«В преддверии матча, после месяцев протестов и недель масштабных демонстраций против геноцида, прошедших в Италии и по всему миру, завтра в Риме состоится первая акция у штаб-квартиры Итальянской федерации футбола (FIGC). На понедельник, 13 октября, в 15:30 (по местному времени) пройдет митинг под лозунгом: “Болеем за Палестину: матч Италия — Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его”.

Как уточняют представители комитета, во главе колонны пойдет палестинская община, за ней — комитеты в поддержку Палестины и 300 ассоциаций, присоединившихся к акции.

«Мы выходим на улицы, чтобы вновь заявить о своем неприятии государства, совершающего геноцид и колонизацию, и еще раз объявить, что мы на стороне Палестины, ее свободы, самоопределения и стремления к справедливости», — подчеркнули в комитете.