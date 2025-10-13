«Болеем за Палестину: матч Италия — Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его». В понедельник у штаб-квартиры FIGC в Риме пройдет пропалестинская демонстрация

«В преддверии матча, после месяцев протестов и недель масштабных демонстраций против геноцида, прошедших в Италии и по всему миру, завтра в Риме состоится первая акция у штаб-квартиры Итальянской федерации футбола (FIGC). На понедельник, 13 октября, в 15:30 (по местному времени) пройдет митинг под лозунгом: “Болеем за Палестину: матч Италия — Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его”.