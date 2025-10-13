«Умри, Сербия» скандировали албанские фанаты в Северной Македонии после победы над сербами и демонстрировали символику Армии освобождения Косова

Автор единственного мяча, Рей Манай, отпраздновал гол, показав руками жест двуглавого орла — герб страны и символ ее независимости. Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова, в раздевалке футболисты показывали албанского орла.
Как сообщает Sport Alo, большое количество албанцев смотрело этот матч на территории Косово и в Северной Македонии. В македонском городе Тетово и были зафиксированы оскорбления в адрес Сербии.
Албанские болельщики собрались в Тетово, демонстрировали символику Армии освобождения Косова и скандировали заряды про АОК, после чего было скандирование «Умри, Сербия».
Предположительно, в этой акции также участвовали фанатские группировки македонских клубов «Шкендия-79» и «Шкупи», состоящие из албанцев.
Армия освобождения Косова (АОК) — албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косова от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косове и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.