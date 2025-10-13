Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

Тренер Беларуси об 1:2 с Шотландией: «Беларусь проявила характер и заслуживали как минимум ничьей»

"Конечно, мы не можем быть довольны результатом. Но я доволен своими футболистами и тем, как мы подготовились к этой игре. Это было нелегко, но мы проявили характер.

Источник: Спортс"

Игра была немного странной из-за частых вмешательств ВАР. Мы проигрывали 0:1, у нас были моменты. Мы забили гол, который не был засчитан. Когда мы пропустили второй, то казалось, что игра закончена. Но затем мы забили сами и оставались в игре до финального свистка.

Жаль, что проиграли, но таков результат. Я считаю, что мы заслуживали как минимум ничью в этой игре. Мы хорошо владели мячом, контролировали игру и у нас были моменты.

Мы заслуживали большего, но результат — 1:2. Теперь единственное, что я могу сказать, это пожелать удачи Шотландии. Я считаю, что они заслужили поехать на чемпионат мира", — сказал тренер сборной Беларуси.

Беларусь потеряла шансы выйти на ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд в отборе с общим счетом 2:15 и 0 очков.