Пименов о сборной России: «Отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру, но есть трудности в обороне»

— У нас отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру. Но имеются трудности в обороне. Я прогнозировал, что мы пропустим от Ирана. Так и произошло.
Смазало ли это впечатление от нашей игры? Нет. У Ирана добротная команда. Она играла спокойно, уверенно. Были моменты. А нам надо улучшать игру в защите.
— По уровню наша сборная сопоставима с иранцами?
— Россия посильнее. У нас есть и легионеры, и молодое поколение. Когда ребята ускоряют игру, у нас все хорошо получается. Как только мы начинали играть медленно, Ирану было комфортно, и он этим воспользовался.
— Как вам последние матчи нашей сборной? Были как крупные победы, так и ничьи, в которых мы мало забивали.
— Были разные игры, и миллион человек приглашалось в команду. Мы искали лучших футболистов. Раньше в списке было пятьдесят человек, сейчас — тридцать. Состав сужается. Остаются лучшие. Поэтому и результаты улучшились.
Единственное, надо найти новых защитников, которые укрепили бы оборону нашей сборной, — сказал экс-форвард сборной России.