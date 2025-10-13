Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

Пименов о сборной России: «Отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру, но есть трудности в обороне»

— Как вам игра сборной России с Ираном (2:1)?

Источник: Спортс"

— У нас отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру. Но имеются трудности в обороне. Я прогнозировал, что мы пропустим от Ирана. Так и произошло.

Смазало ли это впечатление от нашей игры? Нет. У Ирана добротная команда. Она играла спокойно, уверенно. Были моменты. А нам надо улучшать игру в защите.

— По уровню наша сборная сопоставима с иранцами?

— Россия посильнее. У нас есть и легионеры, и молодое поколение. Когда ребята ускоряют игру, у нас все хорошо получается. Как только мы начинали играть медленно, Ирану было комфортно, и он этим воспользовался.

— Как вам последние матчи нашей сборной? Были как крупные победы, так и ничьи, в которых мы мало забивали.

— Были разные игры, и миллион человек приглашалось в команду. Мы искали лучших футболистов. Раньше в списке было пятьдесят человек, сейчас — тридцать. Состав сужается. Остаются лучшие. Поэтому и результаты улучшились.

Единственное, надо найти новых защитников, которые укрепили бы оборону нашей сборной, — сказал экс-форвард сборной России.