Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

Зинедин Зидан: «Роналдо был лучшим игроком. Он говорил: “Я проброшу мяч тебе между ног”. И делал это»

«Если задуматься о том, кто был [в мое время] лучшим игроком, то это Роналдо. То, что он проделывал на поле, было невероятным. Он говорил: “Я проброшу мяч тебе между ног”. И делал это», — сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида».

