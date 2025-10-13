Агент Барбоза считает, что Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026: «Это программа-минимум была бы. Многообещающая команда, есть очень качественные и талантливые игроки»

— Победа сборной России над Ираном (2:1) — хороший знак, поскольку у Ирана хорошая команда. В сборной России новое поколение, которое показывает большое качество, хотя и имеет пока мало опыта в международных встречах. Но это все равно многообещающая команда, которой нужно, естественно, почаще играть и иметь подобные товарищеские матчи.