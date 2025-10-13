Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

Агент Барбоза считает, что Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026: «Это программа-минимум была бы. Многообещающая команда, есть очень качественные и талантливые игроки»

— Победа сборной России над Ираном (2:1) — хороший знак, поскольку у Ирана хорошая команда. В сборной России новое поколение, которое показывает большое качество, хотя и имеет пока мало опыта в международных встречах.

Источник: Спортс"

— Победа сборной России над Ираном (2:1) — хороший знак, поскольку у Ирана хорошая команда. В сборной России новое поколение, которое показывает большое качество, хотя и имеет пока мало опыта в международных встречах. Но это все равно многообещающая команда, которой нужно, естественно, почаще играть и иметь подобные товарищеские матчи.

Думаю, в недалеком будущем от российской сборной и от этого поколения стоит многого ждать. Есть очень качественные и талантливые игроки.

— Мы можем представить, что на предстоящем чемпионате мира Россия могла бы побороться за выход из группы?

— Это да, конечно. Это программа-минимум была бы. Думаю, безусловно, из группы она бы вышла, — сказал футбольный агент.