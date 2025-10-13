Влахович о 0:1 с Албанией: «Самое тяжелое при мне поражение Сербии. Такова реальность, учитывая, сколько минут проводят на поле наши игроки и за какие клубы они выступают»

Мы сыграли не лучшим образом, не выиграли несколько матчей, крупно проиграли Англии, и это нормально, что люди недовольны. Такова реальность на данный момент, и это очевидно. Тем более если учитывать, сколько минут проводят на поле наши игроки и за какие клубы они выступают.