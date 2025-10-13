А затем на ум приходят Витинья, Невеш. Они никогда не теряют мяч«, — сказал бывший полузащитник “Ювентуса”, “Реала”, сборной Франции и экс-тренер “Мадрида”.
Зидану нравится игра Ямаля: «Против “Интера” на “Сан-Сиро” он делал все сам. Витинья и Невеш никогда не теряют мяч»
«Кто из игроков мне нравится? Независимо от позиции на поле, есть один футболист, который меня впечатляет, когда он касается мяча — это Ямаль. В матче против “Интера” в прошлом году в Лиге чемпионов на “Сан-Сиро” он делал все сам.