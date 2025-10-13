Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.47
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.10
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.39
X
3.75
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.57
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.50
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.27
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.03
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.92
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2

Зидану нравится игра Ямаля: «Против “Интера” на “Сан-Сиро” он делал все сам. Витинья и Невеш никогда не теряют мяч»

«Кто из игроков мне нравится? Независимо от позиции на поле, есть один футболист, который меня впечатляет, когда он касается мяча — это Ямаль. В матче против “Интера” в прошлом году в Лиге чемпионов на “Сан-Сиро” он делал все сам.

Источник: Sports.Ru

А затем на ум приходят Витинья, Невеш. Они никогда не теряют мяч«, — сказал бывший полузащитник “Ювентуса”, “Реала”, сборной Франции и экс-тренер “Мадрида”.