Алексей Миранчук о Месси в МЛС: «Его тяжело описать словами. Приятно смотреть — показывает хороший результативный футбол в свои годы»

"Диалога с Месси никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно.
Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол.
Что можно сказать, одним словом — Месси", — заявил Миранчук.
Российский полузащитник играет в США за «Атланту Юнайтед», аргентинский нападающий выступает за «Интер Майами».
