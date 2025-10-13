Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.38
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.16
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.07
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.30
X
5.71
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.44
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.97
П2
1.79

Алексей Миранчук о Месси в МЛС: «Его тяжело описать словами. Приятно смотреть — показывает хороший результативный футбол в свои годы»

Российский полузащитник играет в США за «Атланту Юнайтед», аргентинский нападающий выступает за «Интер Майами».

Источник: Спортс"

"Диалога с Месси никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно.

Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол.

Что можно сказать, одним словом — Месси", — заявил Миранчук.