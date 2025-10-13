Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Эстония
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.30
П2
3.85
Футбол. Товарищеские матчи
14.10
Россия
:
Боливия
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.13
П2
13.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Турция
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.28
П2
5.19
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Испания
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.02
X
36.00
П2
84.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Ирландия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.77
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Португалия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.50

Тебас о критике матча в Майами: «Европа — удивительный континент. У нас полно американского фаст-фуда, но играть за границей мы не хотим, потому что это “нарушает традиции”

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.

Источник: Sports

"Что нам нужно сделать, так это установить правила. Можно [установить ограничение], чтобы за границей проводилась всего одна игра в каждой лиге — и тогда проблем не будет, и это поможет нам в конкуренции с американскими лигами.

Европа, по-моему, удивительный континент. У нас полно американского фаст-фуда, у нас нет ни одной европейской технологической компании. И у нас есть кое-что хорошее, а именно футбол, но мы говорим: «Давайте не будем играть за границей, это нарушает традиции», — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Тебас о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Поможет Ла Лиге в конкуренции с американскими лигами. Мы принесли за границу испанскую культуру, язык, так почему бы и не футбол?».