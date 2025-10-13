Гаттузо о матче с Израилем: «Мы рады перемирию, люди в Газе возвращаются на свою землю. Снаружи будут протесты, но внутри — более 10 000 болельщиков, подталкивающих Италию вперед»

Сегодня было объявлено о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
"Мы рады этому перемирию. Волнительно видеть, как люди возвращаются домой в Газе, на свою землю.
Завтра мы проведем наш матч. Снаружи будут протесты, но внутри — более 10 000 болельщиков, подталкивающих нас вперед", — сказал Sky Sport главный тренер сборной Италии.
Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме — под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия — Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его».