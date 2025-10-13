Конате не тратил много денег на «гедонистические удовольствия» из-за братьев: «Ни новой машины, ни одежды, ни обуви. Слишком боялся услышать от них, что я изменился»

Я вообще ничего не тратил на гедонистические и личные удовольствия. Ни новой машины, ни одежды, ни обуви. Ничего. Я слишком боялся, что они скажут мне, что я изменился.
Вы не представляете, как сильно футболисты нуждаются в семье. Вокруг нас много людей с более или менее благими намерениями. Девяносто пять процентов из них появляются рядом, потому что я Конате, футболист, а не Ибраима, человек. Они хотят воспользоваться моей известностью, но на самом деле я им безразличен. Как только кто-то пытается наладить со мной контакт, его отфильтровывают«, — сказал защитник “Ливерпуля”.
Француз признался, что иногда может потратить крупную сумму: «Иногда я перебарщиваю, особенно с одеждой».