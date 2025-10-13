Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Эстония
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.30
П2
3.85
Футбол. Товарищеские матчи
14.10
Россия
:
Боливия
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.13
П2
13.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Турция
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.28
П2
5.19
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Испания
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.02
X
36.00
П2
84.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Ирландия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.77
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.10
Португалия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.50

Конате не тратил много денег на «гедонистические удовольствия» из-за братьев: «Ни новой машины, ни одежды, ни обуви. Слишком боялся услышать от них, что я изменился»

«Я стал тем игроком, которым являюсь сегодня, благодаря каждому из них [моих братьев]. С моих первых шагов в академии “Парижа”, которые я делал двадцать лет назад, и до перехода в “Ливерпуль” они всегда оказывали мне огромную помощь.

Источник: Спортс"

Я вообще ничего не тратил на гедонистические и личные удовольствия. Ни новой машины, ни одежды, ни обуви. Ничего. Я слишком боялся, что они скажут мне, что я изменился.

Вы не представляете, как сильно футболисты нуждаются в семье. Вокруг нас много людей с более или менее благими намерениями. Девяносто пять процентов из них появляются рядом, потому что я Конате, футболист, а не Ибраима, человек. Они хотят воспользоваться моей известностью, но на самом деле я им безразличен. Как только кто-то пытается наладить со мной контакт, его отфильтровывают«, — сказал защитник “Ливерпуля”.

Француз признался, что иногда может потратить крупную сумму: «Иногда я перебарщиваю, особенно с одеждой».