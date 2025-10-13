Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
0
:
Германия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Швейцария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Инфантино о мирном саммите по Газе: «Благодарен Трампу за приглашение. Присутствие лидеров многих стран свидетельствует об объединении усилий»

В понедельник президент ФИФА посетил проходивший в Египте саммит, который был посвящен официальному заключению сделки о прекращении огня в Секторе Газа.

Источник: Спортс"

"Я присутствовал на чрезвычайно важном мирном саммите в Шарм-эш-Шейхе, Египет, который проходил под сопредседательством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси и был направлен на установление новой эры безопасности и стабильности в регионе.

Присутствие мировых лидеров из многих стран и делегатов ООН, среди прочих, свидетельствует об объединении усилий — я твердо убежден, что всем нам нужно объединиться, чтобы навести мосты, и я благодарен всем за поддержку мира, особенно президенту США за приглашение на этот саммит ?" — написал Инфантино, выложив совестное фото с Трампом.