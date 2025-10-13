Инфантино о мирном саммите по Газе: «Благодарен Трампу за приглашение. Присутствие лидеров многих стран свидетельствует об объединении усилий»

Присутствие мировых лидеров из многих стран и делегатов ООН, среди прочих, свидетельствует об объединении усилий — я твердо убежден, что всем нам нужно объединиться, чтобы навести мосты, и я благодарен всем за поддержку мира, особенно президенту США за приглашение на этот саммит ?" — написал Инфантино, выложив совестное фото с Трампом.