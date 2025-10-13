Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
0
:
Германия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Швейцария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2

У Швеции нет побед в 4 матчах квалификации ЧМ-2026. Команда идет последней в своей группе с 1 очком

Сегодня команда Йон-Даля Томассона потерпела поражение от Косово со счетом 0:1 в 4-м туре отборочного этапа.

Источник: Спортс"

Шведы занимают последнее, 4-е, место в таблице группы B, набрав 1 очко в 4 матчах. Лидирует сборная Швейцарии с 10 баллами, дальше идут Косово (7 очков) и Словения (3).

15 ноября сборная Швеции встретится со швейцарцами.