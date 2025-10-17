Ричмонд
«Факел» впервые за 22 года обыграл в Воронеже «Урал»

«Огнеопасные» вышли в шестой раунд Пути регионов Кубка России.

Источник: телеграм-канал ФК "Факел"

16 октября воронежский «Факел» провел 35-й поединок с «Уралом» за 70 лет с момента первой встречи в июле 1955 года. Но при этом первый — в рамках национального Кубка.

Встреча вызывала повышенный интерес по ряду причин. Во-первых, болельщики рассчитывали, что «огнеопасные» возьмут реванш за августовское поражение в чемпионате, которое прервало историческую стартовую серию «Факела» из шести побед. Во-вторых, было интересно, пожертвует ли Олег Василенко Кубком ради чемпионата, и или все же погонится за двумя зайцами. В-третьих, будут ли игроки «Урала» костьми ложиться после болезненных 1:5 в Набережных Челнах? В-четвертых, сумеют ли воронежцы прервать две неприятные домашние серии в матчах с гостями из Екатеринбурга — 5-матчевую безвыгрышную и 4-матчевую безголевую? В-пятых, проведет ли Ильнур Альшин 200-й матч за «Факел»?

Ильнур Альшин и Олег Василенко. телеграм-канал ФК «Факел».

В итоге местная публика получила ответы на все вопросы, зарядившись позитивом перед важнейшим матчем чемпионата с «Ротором». Как и юбиляр Альшин, вышедший на поле во втором тайме.

Шалимовские 1:0 василенковскому «Факелу» обеспечил никогда ранее не забивавший за наш клуб Нури Абдоков. Прицельный удар хавбека завершил розыгрыш углового в начале второго тайма. И Василенко, и Ромащенко дали шанс честолюбивым дублерам, что в общем-то ожидалось. «Факел» в седьмой раз победил «Урал» на своем поле, прервав затянувшуюся на 22 года безрадостную серию, и забил в ворота екатеринбуржцев в Воронеже впервые с 2005 года. В следующем раунде «огнеопасных» ждет крепкий тульский «Арсенал».

Но сейчас на повестке дня куда более насущный вопрос — как одолеть «Ротор», на или как минимум не проиграть волгоградцам? Поединок в Воронеже состоится в ближайший понедельник, 20 октября. Начало в 19:30.