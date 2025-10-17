«Факел» впервые за 22 года обыграл в Воронеже «Урал»

Встреча вызывала повышенный интерес по ряду причин. Во-первых, болельщики рассчитывали, что «огнеопасные» возьмут реванш за августовское поражение в чемпионате, которое прервало историческую стартовую серию «Факела» из шести побед. Во-вторых, было интересно, пожертвует ли Олег Василенко Кубком ради чемпионата, и или все же погонится за двумя зайцами. В-третьих, будут ли игроки «Урала» костьми ложиться после болезненных 1:5 в Набережных Челнах? В-четвертых, сумеют ли воронежцы прервать две неприятные домашние серии в матчах с гостями из Екатеринбурга — 5-матчевую безвыгрышную и 4-матчевую безголевую? В-пятых, проведет ли Ильнур Альшин 200-й матч за «Факел»?