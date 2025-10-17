Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Экс-вратарь Румынии Пруня о Клоппе: «Худший тренер в истории “Ливерпуля”, никогда мне не нравился. Я терпеть его не мог, когда он творил этот цирк»

Бывший голкипер румынской национальной команды, а ныне делегат УЕФА пообщался с журналистом Костином Штуканом, болеющим за «Ливерпуль», в эфире iAMsport.

Источник: Спортс"

— Юрген Клопп больше не тренирует, потому что больше не хочет.

— Да ладно, перестань говорить со мной об этом попугае.

— Как вы можете говорить такое?

— Худший тренер в истории «Ливерпуля».

— Ну, он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принес первый [чемпионский] титул за 30 лет. Игроки сходили с ума, они умирали на поле за него.

— Но почему он ушел из «Ливерпуля»?

— Потому что его поглотила напряженная работа.

— Он пришел в «РБ Зальцбург», чтобы повалять там дурака и подзаработать (Клопп не работал в «Зальцбурге». Возможно, имеется в виду его переход на административную должность в Red Bull — Спортс«“). Паршивый тренер, мне он никогда не нравился. Я его терпеть не мог, когда я видел, как он творит этот цирк. Он как будто жевал зубами кирпичи.

— Один из величайших тренеров в истории футбола.

— В плане роста — да. Он ведь ростом 190−195 см? Ты сравниваешь Симеоне с Клоппом, серьезно?

— Ну, их нельзя сравнивать. Клопп выигрывал, Симеоне…

— Он работает в «Атлетико» уже 20 лет (14 — Спортс«“).

— Он работает 20 лет, но провалился в Лиге чемпионов. Клопп изобрел гегенпрессинг.

— Серьезно? До него никто не занимался прессингом? Что он изобрел? Прессинг существует со времен Штефана Ковача.

— Если бы прессинг существовал со времен Ковача, вы бы не пропустили от Андерссона после подачи Нильссона (в ¼ финала ЧМ-1994. Щвеция сравняла счет на 115-й минуте и победила Румынию по пенальти — Спортс«“), — сказал журналист.