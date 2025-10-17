Экс-вратарь Румынии Пруня о Клоппе: «Худший тренер в истории “Ливерпуля”, никогда мне не нравился. Я терпеть его не мог, когда он творил этот цирк»

— Юрген Клопп больше не тренирует, потому что больше не хочет.
— Да ладно, перестань говорить со мной об этом попугае.
— Как вы можете говорить такое?
— Худший тренер в истории «Ливерпуля».
— Ну, он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принес первый [чемпионский] титул за 30 лет. Игроки сходили с ума, они умирали на поле за него.
— Но почему он ушел из «Ливерпуля»?
— Потому что его поглотила напряженная работа.
— Он пришел в «РБ Зальцбург», чтобы повалять там дурака и подзаработать (Клопп не работал в «Зальцбурге». Возможно, имеется в виду его переход на административную должность в Red Bull — Спортс«“). Паршивый тренер, мне он никогда не нравился. Я его терпеть не мог, когда я видел, как он творит этот цирк. Он как будто жевал зубами кирпичи.
— Один из величайших тренеров в истории футбола.
— В плане роста — да. Он ведь ростом 190−195 см? Ты сравниваешь Симеоне с Клоппом, серьезно?
— Ну, их нельзя сравнивать. Клопп выигрывал, Симеоне…
— Он работает в «Атлетико» уже 20 лет (14 — Спортс«“).
— Он работает 20 лет, но провалился в Лиге чемпионов. Клопп изобрел гегенпрессинг.
— Серьезно? До него никто не занимался прессингом? Что он изобрел? Прессинг существует со времен Штефана Ковача.
— Если бы прессинг существовал со времен Ковача, вы бы не пропустили от Андерссона после подачи Нильссона (в ¼ финала ЧМ-1994. Щвеция сравняла счет на 115-й минуте и победила Румынию по пенальти — Спортс«“), — сказал журналист.