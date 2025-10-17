Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Депутат Свищев о словах Кокорина про возвращение России в еврокубки: «Это позорно для него самого. Нельзя говорить так о коллегах. Интересно, как он посмотрит им в лицо»

Ранее нападающий «Ариса» высказался на тему возможного возвращения российских клубов в еврокубки: «Думаю, будет позорище».

"Удивительно слышать такие слова от некогда члена сборной России. Это позорно в первую очередь для самого Кокорина. Может, он говорил про себя, оценив свой уровень. Очень жаль, конечно, что он так отзывается о своих коллегах.

Возможно, из-за отсутствия международной практики уровень сборной России и наших клубов будет ниже, но это временно. И нельзя говорить так о своих коллегах. Мне интересно, как Кокорин посмотрит им в лицо при встрече. Удивительный, конечно, товарищ", — сказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.