Депутат Свищев о словах Кокорина про возвращение России в еврокубки: «Это позорно для него самого. Нельзя говорить так о коллегах. Интересно, как он посмотрит им в лицо»

Возможно, из-за отсутствия международной практики уровень сборной России и наших клубов будет ниже, но это временно. И нельзя говорить так о своих коллегах. Мне интересно, как Кокорин посмотрит им в лицо при встрече. Удивительный, конечно, товарищ", — сказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.