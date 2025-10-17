Александр Мостовой: «Товарищеские матчи сборной уже приелись. Ничего нового в них не видим»

"Если честно, то эти товарищеские матчи сборной уже немного надоели. Ничего нового в них мы не видим. Хорошо, что хоть соперники были в этот раз более-менее, а не Бруней или Гренада.
Все эти матчи уже приелись. Например, пусть сборная России слетает в ту же Боливию и там сыграет против них. Гораздо ведь интереснее будет смотреть такой матч", — сказал экс-футболист сборной России.
