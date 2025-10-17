Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Товарищеские матчи сборной уже приелись. Ничего нового в них не видим»

В октябре команда Валерия Карпина обыграла дома Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Источник: Sports

"Если честно, то эти товарищеские матчи сборной уже немного надоели. Ничего нового в них мы не видим. Хорошо, что хоть соперники были в этот раз более-менее, а не Бруней или Гренада.

Все эти матчи уже приелись. Например, пусть сборная России слетает в ту же Боливию и там сыграет против них. Гораздо ведь интереснее будет смотреть такой матч", — сказал экс-футболист сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше