Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Мерфи о Кейне: «Возвращение в “Тоттенхэм” кажется романтичным, но там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Для Харри это будет регресс»

«Думаю, шансы на возвращение гораздо меньше, чем 50 на 50. Кейн более чем успешен в “Баварии”: блистает, забивает кучу голов. Он играет за команду, которая способна побороться за победу в Лиге чемпионов.

«Думаю, шансы на возвращение гораздо меньше, чем 50 на 50. Кейн более чем успешен в “Баварии”: блистает, забивает кучу голов. Он играет за команду, которая способна побороться за победу в Лиге чемпионов. Вместе с ней он выиграл свой первый чемпионский титул.

Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, и «шпоры» прибавляют, но реальность такова, что там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Это понижение. Для него это будет регресс. Так что, учитывая его нынешний уровень, не стоит [возвращаться] «, — сказал экс-хавбек “Тоттенхэма”.