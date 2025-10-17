Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»

— Вы приводили пример оперативного комментария из КХЛ по судейству. Вы считаете, что и в РПЛ экспертный комментарий должен приводиться быстрее — в тот же день или на следующий?

Источник: Sports

— Да, было такое уже. Когда Валентин Иванов после тура комментировал спорные моменты и говорил, что правильно, что нет. А затем моменты рассматривались дополнительно.

Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. И главное, чтобы это было сказано тем человеком [Милорадом Мажичем], который отвечает [за судейство], чтобы потом можно было сослаться на него и, когда аналогичное действие будет оценено иначе, признать ошибку.

Ошибаются все, но нужно понимать, где ошибка, а где не ошибка. И как нужно трактовать эпизоды. Сейчас много вопросов, — сказал тренер «Зенита».