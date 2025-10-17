Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Знамя Труда» опроверг слухи о закрытии клуба: «Уже формируем бюджет на следующий сезон»

«В связи с появившейся информацией в СМИ об экономии на транспорте для команды “Знамя Труда” и возможном закрытии клуба считаем необходимым внести ясность.

Источник: Спортс"

Со стороны клуба были рассмотрены несколько вариантов, каким образом добираться на выездной матч до Волгограда. Рассматривались: поезд, автобус и самолет. Сейчас часто встречаются задержки или отмены рейсов. Дабы избежать форс-мажоров, принято решение ехать на поезде, чтобы в дороге футболисты могли спокойно отдохнуть и выспаться, а обратно из Волгограда команда полетит на самолете.

Что касается будущего старейшего клуба, то уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не стоит", — сообщили в клубе из Орехово-Зуево.

После 25 туров «Знамя Труда» занимает 5-е место во Второй лиге Б (группа 3).