В России стадионы постарше, а в США с новыми технологиями. Я бы не говорил, что мы уступаем или не уступаем по качеству построенных спортивных арен, ведь в Италии на некоторых аренах очень старинные раздевалки, но это придает им культ«, — сказал полузащитник “Атланта Юнайтед”.
Алексей Миранчук о стадионах: «В США — с новыми технологиями, в России — постарше, в Италии есть очень старинные раздевалки, но это придает им культ»
"Лучше ли в США стадионы, чем в России? Там немного другая политика, много команд НФЛ, поэтому строятся стадионы на 70−80 тысяч человек. У них немного другой уклон.