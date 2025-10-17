Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.59
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.25
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.56
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

Ван Дейк о селекции «Ливерпуля»: «Продали таких мастеров, как Диас, Нуньес, Куанса и Эллиотт, потеряв в качестве. Клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали»

После 7 туров мерсисайдцы занимают в АПЛ 2-е место.

Источник: Спортс"

"Думаю, клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали. Очевидно, что мы сильно потеряли в качестве, так важном для нас за последние несколько лет. Мы продали таких мастеровитых игроков, как Лучо [Диас], Нуньес, Куанса и Эллиотт.

Нам пришлось заменять их качественными футболистами, и мы знаем, насколько сложен современный рынок, но клуб отлично справился. Теперь нужно работать, чтобы создать очень и очень хорошую команду. чтобы быть конкурентными во всех турнирах. Такова наша цель«, — сказал защитник “Ливерпуля”.