На Кипре застрелили президента «Кармиотиссы» Ставроса Димостенуса

Димостенусу было 49 лет, он возглавлял «Кармиотиссу» с 2023 года, по итогам прошлого сезона клуб не смог сохранить прописку в элитном дивизионе и понизился в классе до второго по силе дивизиона чемпионата страны. С февраля по апрель 2023 года команду тренировал россиянин Александр Кержаков, он покинул клуб из-за конфликта с руководством клуба.