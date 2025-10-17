Ричмонд
На Кипре застрелили президента «Кармиотиссы» Ставроса Димостенуса

Правоохранители подтвердили, что убийство было преднамеренным.

Источник: AP 2024

НИКОСИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Президента кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на автомагистрали Лимасола. Об этом сообщает портал Knews.

По предварительной информации, преступник ехал на мотоцикле и открыл огонь по машине Димостенуса. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, перекрыв большой участок шоссе.

Правоохранители подтвердили, что убийство было преднамеренным, ведутся поиски преступника. Следователи пытаются восстановить хронологию нападения, используя записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

Димостенусу было 49 лет, он возглавлял «Кармиотиссу» с 2023 года, по итогам прошлого сезона клуб не смог сохранить прописку в элитном дивизионе и понизился в классе до второго по силе дивизиона чемпионата страны. С февраля по апрель 2023 года команду тренировал россиянин Александр Кержаков, он покинул клуб из-за конфликта с руководством клуба.